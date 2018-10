José Castro, presidente del Siviglia, ha parlato alla vigilia del match col Krasnodar. "Siamo contenti di giocare nel 'nostro' torneo, cercheremo di ottenere il massimo. Siamo in fase di crescita nelle ultime partite, felici per il gioco e per i risultati. La chiave di tutto è la pazienza: l'obiettivo in Europa League è la vittoria finale ma, già ora, ci sono squadre come Arsenal e Milan che vogliono fare bottino pieno. La squadra? Abbiamo già raccolto i frutti del lavoro estivo. Siamo umili e pianifichiamo, non mi sorprende. André Silva è il simbolo della nostra gestione, abbiamo anche l'opzione all'acquisto e siamo contenti. Sta segnando, spero continui ma serve pazienza a riguardo".