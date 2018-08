La scorsa stagione partì alla grande; questa stagione decide di replicare. Gaetanosegnò il 3 settembre 2017, giorno del suo debutto in Serie B con la maglia della Cremonese, mandando ko l'Avellino; Gaetano (foto pagina Facebook dell'US Cremonese) ha segnato sabato 26 agosto, aprendo la stagione dellafacendo male al. Non è arrivata la vittoria, ma solo la gioia personale, per un giocatore che quest'anno deve dimostrare tutto il suo valore.Arrivato, per la seconda stagione consecutiva, in prestito dalla, il trequartista classe '97 nel 2017/18 si fermò a quel gol contro i Lupi; ora riparte coi migliori propositi, e con un calcio rinnovato, più maturo: non solo il compitino,, con, 2 cross e una percentuale di riuscita del 76%. Un repertorio rinnovato e da arricchire sempre più: conmezzala, conesterno offensivo come nelle giovani del Bari, Castrovilli ha l'età, la qualità, la voglia di imparare e la conspevolezza del rischio dalla sua.- "Spero di avere la mia opportunità in maglia viola, per quest'anno abbiamo deciso con la società che era meglio tornare a giocare con continuità" le sue parole prima dell'inizio di stagione:@AngeTaglieri88