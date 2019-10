| | Domani alle ore 13.00 al Franchi la conferenza stampa del DS #Pradè e Gaetano #Castrovilli

Sporting director Daniele Pradè and Gaetano Castrovilli will appear at a press conference tomorrow at 13.00 CEST#ForzaViola pic.twitter.com/rnmEju53m3 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 9, 2019

. Il patron Commisso ha voluto blindare uno dei protagonisti assoluti di questo avvio di stagione, con tanto di primo gol in A segnato a San Siro contro il Milan.- Giovedì è previsto l'annuncio ufficiale, per la soddisfazione del ragazzo che ha messo Firenze in cima alle sue priorità. Lanciato in serie A da Montella, Castrovilli ha conquistato anche le attenzioni del c.t Mancini. Previsto anche un adeguamento economico: