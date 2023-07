Sabiri, Parisi, Arthur. La Fiorentina è una delle squadre che si è mossa con più decisione e con più anticipo nel corso di questa finestra di mercato. Ma al di là degli acquisti, la dirigenza viola ha qualche gatta da pelare non da poco da qui alle prossime settimane. Lo spinoso caso Amrabat, la gestione delle punte e deli portieri ma, soprattutto,. Eh sì, perché il contratto che lega il 10 gigliato al club scadrà nel 2024 e, al momento, gli orizzonti non sembrano così rassicuranti in questo senso. Ma facciamo un passo indietro, più precisamente alla stagione 2021-2022. Il rinnovo del fantasista era sul taccuino della dirigenza già allora e, anzi, i colloqui per il prolungamento procedevano spediti e con fiducia di tutte le parti in causa. Almeno finché Castrovilli non fu vittima del tremendo infortunio al ginocchio (peggiore di quanto si raccontò) che lo costrinse ad un lunghissimo periodo riabilitativo. I colloqui subirono ovviamente una brusca frenata.Discorsi che sono ripresi timidamente nel corso della stagione scorsa ma che, di fatto, si sono rivelati più difficoltosi del previsto. Castrovilli percepisce in viola uno stipendio da circa 2 milioni netti a stagione, bonus compresi. La sua priorità è ed è sempre stata quella di continuare con la maglia della Fiorentina ma, forte di un contratto in scadenza a stretto giro di posta, chiede un adeguamento, oltre a garanzie sul ruolo,. Una cifra che il club non è disposto, almeno al momento, a mettere sul piatto. O meglio, il board viola potrebbe avvicinarsi alle richieste del ragazzo inserendo qualche bonus legato alle presenze, vista la tenuta fisica precaria degli ultimi mesi. Una distanza che a momentoin uno stallo alla messicana confermato anche dallo stesso DG Joe Barone: “Parliamo del rinnovo e vediamo se si può raggiungere un accordo, ma. Speriamo di annullarla”Chiaro che con la scadenza così vicina, diversi club abbiano fiutato l’affare. Su tutte, la squadra che ha mostrato più interesse per il ragazzo è ilche lo vede come possibile erede di(che rimarrà almeno un altro anno ) magari mettendo sul piatto il cartellino di una contropartita come Diego Demme, che però non scalda particolarmente dalle parti di Viale Fanti. Tutto questo senza dimenticare che, nel caso in cui l’accordo fra Castrovilli e la Fiorentina non dovesse arrivare, l’ex Bari sarebbelasciando la Fiorentina con un pugno di mosche in mano. Si tratta, questo, di uno scenario che in riva all’Arno vogliono evitare nella maniera più assoluta. Chiaro che, dunque, il club continuerà a parlare col giocatore per capire se e quanto margine può esserci per giungere ad un accordo. Altrimenti,, per evitare un addio a parametro zero.