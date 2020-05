Giuseppe Scalera, ex giocatore viola e attualmente alla Viterbese, arrivò a Firenze, dal Bari, insieme a Gaetano Castrovilli nel gennaio del 2017. Queste le sue dichiarazioni a Il Messaggero: "Gaetano lo sento praticamente tutti i giorni ed è un mio grande amico. Arrivammo alla Fiorentina insieme ma poi le nostre strade si sono divise. Spesso ripenso a quei giorni in maglia viola ma non ho rimpianti. Castro sta facendo vedere ottime cose, mi auguro di giocare ancora insieme a lui".