Il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi, titolare questo pomeriggio contro il Torino, ha parlato della sfida ai microfoni di Lazio Stye Radio: "Il Torino non ci aspetterà, farà la partita che è abituato a fare soprattutto in casa. Mi aspetto una squadra aggressiva e dobbiamo cercare di uscire bene dalle sfide uno contro uno. Il Torino è la squadra peggiore da affrontare ora, ma dobbiamo vincere. Derby? Se dovessi scegliere mi piacerebbe vivere la settimana classica prima di una gara così importante, perché a Roma si respira un'aria diversa, ma purtroppo i calendari sono fitti. Sei anni alla Lazio sono tanti, sia a livello professionale che umano, se dovessi scegliere una cosa direi ogni giorno in cui ho indossato questa maglia".