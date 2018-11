La Lazio si prepara alla trasferta europea contro l'Apollon Limassol, al termine degli allenamenti ai microfoni di Lazio Style Channel è arrivato il centrocampista Danilo Cataldi, che ha raccontato le sensazioni del gruppo dopo il pareggio contro il Milan: "Cerchiamo di rimanere sempre positivi. Meritavamo di più, anche un risultato diverso, però se vediamo agli ultimi minuti, per come si era messa, non si può non essere soddisfatti. Adesso ci concentreremo sulla trasferta a Cipro, cercheremo di fare il meglio possibile e di portare a casa il risultato. Primo posto? Le possibilità ci sono. Abbiamo dei punti di distacco dal Francoforte, vedremo cosa succederà tra loro e il Marsiglia. Le cose stanno andando bene, ci siamo qualificati in un girone difficile e con autorità. Proveremo ad arrivare primi per evitare alcune squadre più forti che sarebbe meglio incontrare più avanti.