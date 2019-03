Lunedì 25 marzo, alle 21, allo stadio Montivili di Girona andrà in scena un'amichevole tra la nazionale della Catalogna e quella del Venezuela. Il CT catalano Gerard (ex giocatore, tra le altre, di Barcellona e Monaco) nell'effettuare le convocazioni ha dovuto fare i conti col muro eretto da alcuni club e coi contemporanei impegni della Spagna nelle qualificazioni agli Europei. Per questo, nel gruppo dei convocati figura solo un elemento del Barça, Pique, mentre Deulofeu e altri giocatori sono ancora in attesa del permesso delle rispettive società.



Questi sono i 20 nomi ufficializzati oggi, anche se la Federcalcio catalana conta di arrivare a 22 nei prossimi giorni:



PORTIERI: Edgar Badía (Elche), Isaac Becerra (Nàstic Tarragona)



DIFENSORI: Gerard Piqué (Barcellona), Marc Muniesa (Girona), Marc Bartra (Betis), Dídac Vilà (Espanyol), Martín Montoya (Brighton), Marc Cucurella (Eibar), Aleix Vidal (Siviglia)



CENTROCAMPISTI: Víctor Sánchez (Espanyol), Óscar Melendo (Espanyol), Joan Jordán (Eibar), Oriol Romeu (Southampton), Xavi Hernández (Al-Sadd), Pere Pons (Girona), Aleix Garcia (Girona), Àlex Granell (Girona)



ATTACCANTI: Sergio García (Espanyol), Bojan Krkic (Stoke City) e Marc Cardona (Eibar)