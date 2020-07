con un pareggio (1-1) in casa della Ternana (classificatasi una postazione più sù rispetto al Catania) che si aggiudica quindi il passaggio al prossimo turno.Gli etnei hanno dimostrato grinta e voglia di vincere fino all'ultimo secondo di gioco, onorando la maglia e, raggiungendo una cifra pari a 9260 euro in soli due giorni. Quest'idea dei tifosi non ha fatto altro che sottolineare lae l'unione che c'è tra loro e i giocatori. Scadenze e clausole del bando Intanto nonostante la sconfitta,che stavolta non sarà decisa sul campo ma in tribunale, è uscito infatti, pochi giorni fa,. La data di scadenza delle presentazioni delle proposte è il 22 luglio; il giorno dopo verranno aperte le buste e si procederà ad aventuali rilanci.. Anche in quest'occasione la, garantendo un lavoro costante in caso di esito positvo, per cercare di rientrare nel minor tempo possibile dai debiti esistenti.Nel frattempo l'amministratore unico del club etneo, Astorina, ha dichiarato durante un'intervista di star lavorando affinchè, non incassati da una parte di calciatori da gennaio,; sottolineando il grande impegno che l'intera squadra ha messo, nonostante le difficoltà economiche-societarie, decidendo di lottare tutti insieme per un unico obiettivo,. In attesa dell'esito del bando: chi si aggiudicherà il club? Ultimi giorni di attesa quindi per i rossazzurri e per l'intera città, che attendono l'esito del bando. Un risultato che rappresenterà la ripartenza di un club che nonostante le ultime difficoltà, non ha mai smesso di lottare, allontanando così lo spettro del fallimento,quando tutto ormai per la matricola 11700 sembrava essere finito.