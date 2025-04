Catania-Avellino: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Supersfida al 'Massimino', dove la capolistasarà chiamata a difendere il primo posto dall'assalto dell'Audace Cerignola. Contro, però, nella trentacinquesima giornata del Girone C di Serie C i Lupi si troveranno unanch'esso in gran forma, ormai con più d'un piede nei Playoff e reduce dal tris esterno nel derby col Trapani.Per gli irpini filotto monstre di 10 vittorie su 11 partite, mentre gli etnei sono imbattuti dal 9 febbraio e nelle ultime 10 gare hanno perso soltanto una volta: insomma, un incrocio tutto da vivere.Data, orario, formazioni, canale tv e dove vedere in diretta streaming Catania-Avellino, sono info disponibili in questa pagina.

