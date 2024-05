Catania-Avellino: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Supersfida nel secondo turno della fase nazionale (o quarti di finale) dei, dove il sorteggio ha messo una di fronte all'altra. Match d'andata al 'Massimino', ritorno sabato 25 maggio al 'Partenio': se al termine dei 180 minuti il bilancio dovesse essere in parità, a qualificarsi alla Final Four sarà l'Avellino in quanto testa di serie.Etnei - tredicesimi ma ai Playoff poiché vincitori della Coppa Italia di C - giunti fin qui dopo aver eliminato l'Atalanta Under 23, mentre gli irpini debuttano nel mini-torneo soltanto ora in virtù del secondo posto ottenuto in campionato.

Catania-Avellino sarà disponibile in tv su Sky Sport e visibile in diretta streaming su NOW e Sky Go.