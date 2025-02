Catania-Casertana: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il colpo grosso di Monopoli, nella corsa Playoff e nella risalita verso le posizioni di vertice della classifica, ha aumentato ottimismo ed entusiasmo in casa. Gli etnei, nella ventisettesima giornata del Girone C di Serie C, ricevono la visita di unain piena zona Playout e reduce dal ko interno contro la capolista Audace Cerignola: rossoazzurri a 38 punti, falchetti a quota 27.Tutto su Catania-Casertana: data e orario della partita, dove vederla in tv, in streaming e le formazioni.* Partita: Catania-Casertana* Data: domenica 16 febbraio 2025

* Orario: 17:30* Canale TV: Sky Sport (253)* Streaming: NOW, Sky Go(3-4-1-2): Dini; Ierardi, Del Fabro, Allegretto; Guglielmotti, Di Tacchio, De Rose, Anastasio; Jimenez; De Paoli, Inglese. All. Toscano.(4-3-3): Zanellati; Llano, Kontek, Bacchetti, Fabbri; Damian, Collodel, Deli; Kallon, Vano, Carretta. All. Pavanel.Catania-Casertana, in tv, sarà visibile su Sky Sport (canale numero 253).

Catania-Casertana sarà disponibile anche in diretta streaming sia su NOW che utilizzando Sky Go.