Catania, c'è un ex Milan in uscita: la situazione

Il mercato importante che il Catania sta operando in questa finestra di mercato – con gli arrivi di Sturaro, Monaco, Peraltra e Cianci fra gli altri – necessita anche di qualche cessione, per sfoltire l’organico a disposizione del tecnico Cristiano Lucarelli. Il club etnei, infatti, sta cercando una sistemazione per uno dei suoi centrocampisti. Si tratta di Niccolò Zanellato, autore di sedici presenze con due assist in questa stagione fra campionato e Coppa Italia Serie C. La società sta infatti cercando una sistemazione per il classe ‘98, arrivato a fine febbraio dopo essersi svincolato dalla SPAL.