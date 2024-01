Catania, che colpo! Arriva l'ex-Juventus Tello

Il Catania è pronto a chiudere un super colpo di mercato. Dopo la cessione di Rocca all'Avellino è arrivato il via libera per chiudere l'acquisto di Andres Felipe Tello Munoz, o più semplicemente Tello, centrocampista transitato dalla Juventus e che il club bianconero ha prestato a lungo fra Empoli, Bari e Cagliari prima della cessione nel 2018 al Benevento.



Proprio dal club campano il colombiano classe 1996 arriva a Catania a titolo definitivo e gratuito. Tello ha infatti rescisso consensualmente il contratto in scadenza a fine stagione con il Benevento che risparmia i 5 mesi di stipendio. La trattativa è in fase di definizione anche grazie all'ultima offerta, maggiorata dal punto di vista economico, presentata dal club rossoblu al giocatore.