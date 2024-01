Catania, colpo in arrivo: è un ex Juve

Nuovo colpo in arrivo per il Catania di Cristiano Lucarelli. I siciliani infatti stanno per chiudere l'affare che porterà sotto all'Etna Andres Tello. Il classe '96, attualmente al Benevento, arriverà a titolo definitivo con un contratto di due anni e mezzo. Il centrocampista colombiano l'ennesimo colpo invernale del presidente Ross Pelligra: l'ex Juve arriva dopo Nana Addo Welbeck-Maseko (dal Catanzaro), Alessandro Celli (dalla Ternana), Rocco Costantino (dal Monterosi), Pietro Cianci (dal Taranto), Ivan Kontek (dalla Virtus Entella), Diego Peralta (dal Foggia), Salvatore Monaco (dal Potenza), Stefano Sturaro (in precedenza svincolato) e Kevin Haveri (dal Torino).Ventisettenne, Tello ha registrato 10 presenze fra campionato e Coppa Italia di categoria in questa stagione e vanta 35 gettoni in Serie A con Empoli e lo stesso Benevento.