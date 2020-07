La sezione fallimentare del Tribunale di Catania ha pubblicato l’atto con cui si apre ufficialmente la procedura competitiva di acquisto del club rossazzurro, le cui azioni fanno capo per il 95% alla holding Finaria. Il prezzo base per l’asta è stato indicato in un milione e 304 mila euro, cifra determinata dal 95,4% delle azioni del club per un totale di 954 mila euro e da tutti i beni di proprietà di Finaria Spa in uso al centro sportivo Torre del Grifo per un valore di 350 mila euro. Il termine ultimo e perentorio per presentare offerta irrevocabile è stato fissato per le 12 di mercoledì 22 luglio. Il giorno seguente, alle 11, avrà luogo il procedimento competitivo davanti al giudice delegato e alla presenza dei commissari giudiziali.

Al momento, come si legge sul Corriere dello Sport, l’unico soggetto che ha manifestato il proprio interesse a rilevare il Calcio Catania è la Sigi, società per azioni rappresentata dal segretario generale della Fidal, Fabio Pagliara, e dall’ex tecnico rossazzurro Maurizio Pellegrino.