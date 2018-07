Andrea Sottil è il nuovo allenatore del Catania: dopo diverse settimane di trattative, culminate con l'addio di Lucarelli pochi giorni fa, è arrivata anche la conferma ufficiale. E l'ormai ex allenatore del Livorno si è presentato ai suoi nuovi tifosi facendo il punto di quella che sarà la prossima stagione del Catania: ''Catania per me significa tanto, ci ho vinto e sofferto e sono contento di tornare qui. Catania con questa categoria non c’entra nulla, e siamo pronti e motivati per andar via da qui. Ho lasciato una categoria conquistata sul campo per tornare nuovamente in C perché il richiamo del Catania è stato forte e la durata del contratto è stata determinante per convincermi a sposare questa causa. Che tipo di allenatore sono? Nonostante sia un difensore vecchio stampo amo tantissimo la tecnica, la velocità, l’inventiva. Ecco perché, da allenatore, ho un’idea diversa di calcio, e non mi piace legare il gioco della mia squadra alla tattica sfrenata. Lucarelli? Con Cristiano non ci siamo sentiti, l’ultima volta risale a poco prima della partita dei playoff contro il Siena. Ho dato dei consigli da collega, perché naturalmente in quella partita tifavo Catania. Mercato? Chiaramente si cercano profili abituati a vincere, che sappiano gestire la pressione e che abbiano tanto carisma, perché a Catania si viene solo per vincere, il nostro obiettivo è chiaro".