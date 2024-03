Catania, esonerato Lucarelli: un "ritorno" in pole position per la panchina

Non si è concluso nel migliore dei modi il Cristiano Lucarelli-ter a Catania: il tecnico livornese, apprezzatissimo nelle prime due avventure sulla panchina rossazzurra, è stato infatti esonerato nella giornata di ieri.



Nonostante il raggiungimento della finale di Coppa Italia di categoria (doppia sfida in programma contro il Padova il 19 marzo in Veneto e il 2 aprile in Sicilia), Lucarelli ha pagato un deludente rendimento in campionato, il cui picco è coinciso con il tonfo di Avellino arrivato martedì.



Per la successione dell'allenatore, in pole position c'è Michele Zeoli. Il 50enne di Civitavecchia, che ha giocato nel Catania dal 2000 al 2004 e che dal 2022 fa parte dello staff tecnico etneo, ha già guidato la squadra rossazzurra nel corso della stagione, dopo l'esonero di Tabbiani e prima del ritorno di Lucarelli, vincendo una partita in Coppa Italia e perdendo a Cerignola in campionato.



Leonardo Vanzetto, anch'egli ex calciatore del Catania negli anni '90, dovrebbe essere il suo vice. Manca ancora l'annuncio ufficiale che arriverà sicuramente in tempo per il prossimo match che vedrà impegnati gli etnei al 'Massimino' contro il Potenza, domenica 10 marzo.

Michele Zeoli traghetterà dunque il Catania fino al termine della stagione, provando a conquistare il primo trofeo della storia del club rossazzurro: non è tuttavia da escludere una sua permanenza alla guida del club anche nella prossima stagione: tutto, ovviamente, dipenderà dai risultati.