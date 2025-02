Catania-Foggia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La ventinovesima giornata del Girone C di Serie C, tra le gare in calendario, offre anche l'incrocio tra Catania e Foggia. Gli etnei, in serie positiva da 3 turni (una vittoria e 2 pareggi, l'ultimo domenica ad Altamura), restano aggrappati alla zona Playoff ed ora dovranno misurarsi contro i pugliesi, sconfitti dal Potenza allo 'Zaccheria' nello scorso weekend con un rocambolesco 4-3 ed equidistanti tra un piazzamento che varrebbe la poule promozione e l'incubo Playout.

Di seguito, tutto ciò che c'è da sapere su Catania-Foggia: data e orario del match, le formazioni, il canale tv della partita e dove poterla vedere in diretta streaming.

Catania-Foggia sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (253).Catania-Foggia in streaming, sarà invece disponibile sia su NOW che utilizzando Sky Go.