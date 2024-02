Catania, il mercato non finisce mai: occhi su uno svincolato di lusso

Emanuele Ndoj è l'ultima idea del Catania per rinforzare la squadra ancorata al dodicesimo posto della classifica. Il centrocampista è svincolato dopo l'esperienza col Brescia e potrebbe scendere di categoria per rilanciare la propria carriera. Lo scrive il quotidiano La Sicilia, secondo cui la dirigenza rossoblu avrebbe intenzione di completare altri due acquisti. Classe '96, Ndoj vanta svariate stagioni in B e ha concluso la sua avventura a Brescia lo scorso 11 gennaio,