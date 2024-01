Catania, in arrivo il colpo Haveri dal Torino

Il Catania continua la propria campagna di rafforzamento in vista della seconda parte di stagione: i rossazzurri sono vicinissimi alla chiusura del prestito con diritto di riscatto dell'esterno sinistro albanese Kevin Haveri, di proprietà del Torino ma ultimamente in Serie B all'Ascoli.



Haveri, classe 2001, è i Italia dal 2019, quando ha cominciato a giocare nelle giovanili del Mantova. Poi ha militato anche in Campodarsego e Rimini, squadra dalla quale è stato prelevato dai granata nel 2023. Sette presenze tra Serie B e Coppa Italia con i marchigiani, adesso scende di categoria per provare a riconquistare la cadetteria sul campo con la maglia rossazzurra.