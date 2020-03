Ennesimo ribaltone al Catania in Serie C. Dopo un'indagine della Guardia di Finanza sono risultati indagati con l'accusa di autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta per distrazione il patron Nino Pulvirenti, il presidente Davide Franco e il consigliere del Cda Giuseppe Caruso.

La vicenda riguarda la Meridi (società proprietaria dei supermercati a marchio Fortè), controllata da Finaria, la holding cui fa capo anche il Catania e che al 90% è di proprietà dello stesso Pulvirenti.

Caruso e Franco si sono dimessi sia dal Cda di Finaria, sia da quello del Catania facendo decadere tutto il Cda del club etneo.



Finaria era stata affidata a un liquidatore: il commercialista catanese Gianluca Astorina (ex calciatore della Primavera rossazzurra a inizio anni '90) che, secondo il Corriere dello Sport, probabilmente gestirà in prima persona anche il Catania. C'è il rischio concreto che questo mese il Catania non paghi gli stipendi: la società spera in un provvedimento della Lega che possa garantire una proroga.