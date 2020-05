Maurizio Pellegrino e Fabio Pagliara ritentano la scalata al Catania. Dopo aver ritirato la manifestazione d'interesse, la cordata guidata da loro due che sta trattando il club siciliano (Serie C) hanno scritto una lettera aperta alla città etnea, annunciando che si costituirà in SpA per inviare un'offerta vincolante: "Ritiriamo la precedente offerta, ma vogliamo dare nuovo impulso alla trattativa. Costituita la SpA, invieremo un'offerta con una scadenza perentoria per salvare la matricola e la storia del Catania calcio".