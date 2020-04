"Finaria ritiene la proposta d'acquisto non congruente con le specifiche della procedura in atto e con gli aspetti materiali ed immateriali dell'asset Calcio Catania".

Maurizio Pellegrino commenta al Corriere dello Sport: "Ne prendiamo atto. Magari si è trattato per noi di una prima tappa o di un primo approccio. Avranno avuto le loro ragioni per rifiutare: noi abbiamo fatto una proposta che riteniamo adatta, considerando anche i debiti di cui è gravata la società. La mancanza di nababbi ci ha spinto a maturare l’interesse per l’acquisto del Catania per evitare scenari di altra natura. Ciò mentre altri che hanno a più riprese gridato l'amore per questi colori non hanno mosso un dito. E se non si salva il salvabile può finire davvero con tristi scenari. Di certo speculare sulla nostra proposta e sui metodi non lo trovo giusto. Se la cordata rilancia? I soldi non sono miei: sono di questi imprenditori che stanno facendo il possibile per condurre in porto la trattativa. E noi non andiamo a trattare il Catania al bar, come qualcuno ha voluto disegnarci. Non mi sembra corretto che i nomi degli imprenditori li faccia io. Verranno presentati nel momento in cui la situazione lo permetterà. Posso dire, invece, che l’investimento non è uguale per tutti. In ogni caso la cosa importante oggi non è tanto il nome, ma la capacità di queste persone a mettere insieme una cifra congrua e onesta per offrire le garanzie necessarie ad acquistare il Catania. Qualcuno pensa che l’offerta sia di poco conto, ma forse non ci si è chiesti a quanto ammonta il debito di questa società, che è enorme per un club che oggi è in Lega Pro. Bisogna portare garanzie per poter produrre una manifestazione d’interesse: il comitato è riuscito, con il coinvolgimento di questi imprenditori, rispettando le norme. Anzi, ringrazio i membri del comitato, autentici incoscienti, perché hanno passione e voglia di salvare la matricola 11700. Siamo orgogliosi di quanto fatti fino a oggi".