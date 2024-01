Catania, nuovo colpo in arrivo

Nuovo colpo per il Catania: In arrivo Jacopo Furlan che ha deciso di svincolarsi dal suo precedente accordo con il Perugia, dov'era arrivato nell'estate del 2022. Il portiere, classe 1993, ha collezionato 4 presenze in questa stagione, subendo 4 reti, ma mantenendo la porta inviolata in due occasioni. Il calciatore arriverà oggi in città per sostenere le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto con la società siciliana.



Cresciuto nelle giovanili dell'Empoli, Furlan è stato protagonista di una serie di prestiti in giro per la Serie C (durante il suo periodo a Bari), prima di essere acquistato dal Catanzaro prima e tornare a Empoli poi. Per Furlan si tratta di un ritorno a Catania, dopo l'esperienza della stagione /'19/'20.