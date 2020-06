. Prima del rientro in campo per gli allenamenti, i giocatori avevano parlato con mister Lucarelli e con la società stessa, consapevole dei problemi economici e della situazione finanziaria che sembrava portarla sull’orlo del fallimento. Il club, tuttavia, ha deciso di andare fino in fondo nonostante le ulteriori spese economiche che comporterà l'adesione agli spareggi.. Nella giornata di lunedì, secondo una turnazione prestabilita, i vari giocatori si sono recati a Torre del Grifo per sottoporsi al primo ciclo di tamponi, ma non tutti si sono presentati. Alla chiamata di mister Lucarelli infatti, hanno risposto positivamente capitan Biagianti, Curiale, Mazzarani, Curcio, Vicente, Marchese, Manneh, Noce, Biondi, Salandria e Martinez. A sorpresa, si sono presentati anche Dall’Oglio, Rizzo e Pinto, che in un primo momento sembravano propendere per il no.. Qualche giorno dopo, si sono presentati anche Mbende e Beleck, ritardatari giustificati in quanto lunedì erano di ritorno dalle loro città di origine. Lucarelli, inoltre, ha deciso di convocare alcuni giovani della Berretti per avere a disposizione forze fresche: si tratta di Rossitto, Giuffrida, Coriolano, Pino e Frisenna (già convocati in prima squadra altre volte), Panebianco e Borriello, quest’ultimo, portiere classe 2005 (entrambi alla prima convocazione ufficiale in prima squadra)., che da professionisti quali sono, hanno deciso comunque di provare a scendere in campo e giocare per conquistare e vincere l’impresa B.Già da martedì scorso gli etnei hanno ricominciato gli allenamenti individuali, in attesa del risultato del secondo giro di tamponi effettuato mercoledì, e risultato anche esso negativo; questo ha permesso quindi a mister Lucarelli di organizzare gli allenamenti in gruppo,. In caso di vittoria della prima, il Catania dovrà affrontare nella fase a gironi la Virtus Francavilla, nel caso in cui invece vincesse la seconda, gli etnei passerebbero automaticamente alla fase nazionale, in quanto la loro avversaria nella fase a gironi sarebbe la Vibonese, che ha però rinunciato alla partecipazione., che comporterebbero futuri esborsi economici legati al club. La società catanese non è spaventata da ulteriori somme da sborsare in futuro nel caso in cui fosse la stessa ad aggiudicarsi l’acquisto del Catania. Proprio ieri, il sindaco della città, Salvo Pogliese, ha incontrato i rappresentanti di Sigi e Finaria (società che attualmente controlla il Catania), per discutere degli ultimi aggiornamenti. L’accordo quindi sembra ormai essere preso.