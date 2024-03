Catania-Padova, finale a porte chiuse? Cosa rischia il Catania e cosa è successo all'andata

Scene poco edificanti quelle verificatisi durante l'intervallo della finale di andata della Coppa Italia di Serie C tra Padova e Catania. Allo stadio "Euganeo", con i padroni di casa in vantaggio per 2-0, i sostenitori ospiti hanno superato agevolmente un cancelletto del settore ospiti, accedendo al terreno di gioco per poi avvicinarsi al settore occupato dai tifosi di casa e, dopo un lancio di fumogeni, hanno portato via uno striscione biancoscudato.



La polizia, dopo un primo momento di sbandamento, è riuscita a riportare nel settore a loro destinato i tifosi rossazzurri in poco tempo, sebbene si sia registrato qualche arresto e il ferimento di qualche poliziotto.



COSA RISCHIA IL CATANIA - Adesso l'attenzione è rivolta al provvedimento del Giudice Sportivo in vista della gara di ritorno, in programma al "Massimino" martedì 2 aprile. Sicuramente il comportamento di parte della tifoseria rossazzurra non resterà impunito e, nonostante l'immediata condanna del club che a gara ancora in corso (poi terminata 2-1) ha emesso un pronto comunicato stampa, la sanzione arriverà.

Probabile, ad oggi, che il Catania sarà sanzionato con la chiusura di alcuni settori, se non di tutto lo stadio, in vista della prossima gara interna in programma giovedì 28 marzo contro il Giugliano, ma non è da escludere che le gare da disputare a capienza ridotta o senza tifoseria siano due, in tal caso la seconda sarebbe proprio la sfida di ritorno contro il Padova. In questi casi, infatti, le sanzioni sono "a tempo" e non legate alla competizione in occasione della quale si sono svolti i fatti, ragion per cui la punizione impatterà anche sul campionato.