​Catania-Padova, la decisione del giudice sportivo: finale di Coppa Italia a porte chiuse

L'intervallo della finale di andata della Coppa Italia di Serie C tra Padova e Catania ci ha lasciato immagini inqualificabili per il nostro calcio. Allo stadio "Euganeo", i tifosi ospiti erano scesi in campo, si erano diretti verso il settore dei supporter di casa e avevano lanciato fumogeni e portato via uno striscione ai rivali.



PROVVEDIMENTO - Era atteso ed è arrivato oggi il provvedimento del Giudice Sportivo in vista della gara di ritorno, di scena al "Massimino" martedì 2 aprile. Il club etneo è stato multato di 10 mila euro e dovrà disputare una gara casalinga a porte chiuse, la prossima in ordine cronologico. Gara che però non sarà il ritorno della finale di Coppa che arriverà dopo quella da giocare contro il Giugliano in programma giovedì 28 marzo. La finale col Padova sarà dunque a porte aperte dopo gli incidenti dell'andata, chiusasi sul 2-1 per i veneti.