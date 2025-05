Catania-Pescara: formazioni, dove vederla in tv e streaming

L'abbinamento più affascinante del primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C è senza dubbio quello tra. Blasone e caratura di etnei e abruzzesi rende imperdibile l'incrocio, che verrà giocato al 'Massimino' per ciò che concerne l'andata con ritorno (mercoledì prossimo) all'Adriatico. La squadra di Toscano ha eliminato Giugliano e Potenza, quella di Silvio Baldini - testa di serie poiché forte del miglior piazzamento ottenuto in campionato (quarto posto) - la Pianese.Tutte le info su Catania-Pescara: data, orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Raimo, Quaini, Di Tacchio, Anastasio; Jimenez, Stoppa; Inglese. All. Toscano.Plizzari, Pierozzi, Brosco, Pellacani, Moruzzi; Valzania, Squizzato, Dagasso; Merola, Ferraris, Bentivegna. All. Baldini.

Catania-Pescara sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport e in pay per view su Sky Sport (canale numero 252).Catania-Pescara sarà visibile anche in diretta streaming su NOW, RaiPlay e utilizzando Sky Go.