Catania-Potenza: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il 3-2 con cui ilha superato il Giugliano, consente ai rossoazzurri di proseguire la propria avventura nei Playoff di Serie C. Nel secondo turno della fase girone la squadra di Toscano riceverà la visita del, vittoriosa invece 2-0 nel derby contro il Picerno. Qualora al 90' il risultato dovesse essere di parità a qualificarsi alla fase nazionale saranno gli etnei, forti del miglior piazzamento ottenuto in campionato (quinti rispetto ai lucani settimi).Di seguito tutte le info su Catania-Potenza: data, orario, canale tv, formazioni e dove poterla vedere in diretta streaming.

Catania-Potenza andrà in onda in diretta tv su Sky Sport (canale numero 252) e potrete seguirla anche all'interno di Diretta Gol Serie C su Sky Sport Calcio (202).Catania-Potenza, in streaming, sarà visibile sia su NOW che utilizzando Sky Go.