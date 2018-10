Cristian Ezequiel Llama di nuovo a Catania. Queste le parole dell'argentino rilasciate a La Sicilia: "E' una maglia che adoro, che sono orgoglioso di indossare. Sono arrivato qui undici anni fa, è stato il mio trampolino di lancio. Sono andato via contro la mia volontà, con le lacrime agli occhi. C'era qualcuno che per fortuna oggi non c'è che stava guastando il bel giocattolo. Era un mio connazionale, tanto per intenderci".