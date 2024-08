Catania, si pensa a un grande ritorno in attacco

un' ora fa



Alessio Curcio è uno degli uomini mercato in questi ultimi giorni di trattative di Serie C: sorpasso al Pescara da parte dell'ambizioso Catania del tecnico Toscano. A breve ci potrebbe essere un appuntamento tra il ds Faggiano e l'entourage del calciatore, in uscita dal Catanzaro: per l'ex Foggia si tratterebbe di un ritorno sotto l'Etna.