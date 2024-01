Catania: si ragiona tra due profili per l'esterno d'attacco

Il Catania vuole fare un colpo in attacco ed è orientato, per le ali, a scegliere tra due profili. Si tratta di Nicola Valente, 32 anni, e Diego Peralta, 27 anni, entrambi in scadenza rispettivamente con Palermo e Ternana. Servirebbe però un'uscita: quello di Marsura è il nome più caldo in questo senso.