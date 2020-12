Il Catania vicinissimo alla svolta societaria. Come riportato da Goal, nei prossimi giorni Joe Tacopina rileverà il 100% delle quote del club siciliano, attualmente detenute dalla SIGI. L'avvocato italo-americano sarà anche il presidente della società, affiancato da Sean Largotta come vice e da Giovanni Gardini (ex dirigente dell'Inter) nel ruolo di CEO. Dopo le esperienze a Bologna e Venezia, l'obiettivo di Tacopina è quello di guidare il Catania verso un rapido ritorno in Serie A.