Catania, UFFICIALE: D'Andrea torna all'Audace Cerignola

Foto comunicato Serie C

Torna in gialloblù dopo una breve parentesi aldove ha totalizzato 17 partite segnando un gol e fornendo un assist. La formula dell'acquisizione è un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni; di seguito il comunicato del Cerignola: "La S.S Audace Cerignola S.r.l comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Filippo D’Andrea. L’attaccante giunge a titolo temporaneo dal Catania F.C. con obbligo di acquisizione a titolo definivo al verificarsi di determinate condizioni.

D’Andrea, classe 1998, indosserà la maglia numero 10. In avvio di stagione, con la maglia del Catania, ha totalizzato 11 presenze e 1 gol.Un ritorno gradito il suo a Cerignola dove nell’arco di due stagioni ha totalizzato 66 presenze, 17 gol e 5 assist, risultando determinante, con le sue realizzazioni, alla qualificazione play-off.Cresciuto nelle giovanili del Tor di Quinto, totalizza 57 presenze e 19 gol in serie D con la maglia dell’A.S.D. SFF Atletico per poi approdare all’Atletico Terme Fiumicino dove colleziona 21 presenze e 11 reti.Ad ottobre 2020 giunge a Foggia dove esordisce in C (33 presenze e 4 reti). Nella stagione 2021/22 si divide tra Seregno e Teramo (33 presenze e 6 gol).

Segue l’approdo al “Monterisi” dove oggi giunge con grande entusiasmo e voglia di contribuire alla causa.Il presidente Nicola Grieco ringrazia Filippo, augurandogli buon lavoro".