Catania, UFFICIALE: ecco il nuovo allenatore

Il Catania ha comunicato il nuovo tecnico, che subentra all'esonerato Cristiano Lucarelli. Questo il comunicato: "Catania Football Club comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Michele Zeoli.



Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella e l'allenatore rossazzurro risponderanno alle domande dei giornalisti sabato 9 marzo alle ore 12.45, in sala stampa, al "Massimino".



Si rende nota la nuova composizione dello staff tecnico della prima squadra per il prosieguo della stagione sportiva 2023/2024:

Allenatore – Responsabile Tecnico: Michele Zeoli

Allenatore in seconda: Leonardo Vanzetto

Allenatore dei portieri: Maurizio Bonfatto

Match analyst: Ivan Alfonso

Preparatore atletico: Giovanni Petralia

Preparatore addetto alla riabilitazione degli atleti infortunati: Domenico Castello

Team Manager: Armando Pantanelli