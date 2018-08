Il Catania Calcio non molla la presa e avvierà un iter legale per tutelare i propri interessi sul caso ripescaggi in Serie B da cui il club è stato escluso. Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web il club siciliano ha annunciato di aver affidato il caso a un pool di avvocati.



IL COMUNICATO - Nell’ambito della questione relativa ai ripescaggi, il Calcio Catania tutelerà i suoi diritti in tutte le sedi, così come preannunciato ieri dall’Amministratore Delegato Pietro Lo Monaco. Il nostro club comunica di aver affidato gli incarichi ad un team di legali, già all’opera: all’avvocato Federico Tedeschini, coadiuvato dall’avvocato Giuseppe Gitto, è stato conferito mandato per quanto attiene al diritto amministrativo; all’avvocato Cesare Placanica, coadiuvato dall’avvocato Franco Passanisi, per i risvolti di diritto penale; all’avvocato Edoardo Chiacchio, coadiuvato dall’avvocato Ida Linda Reitano, per le azioni nell’ambito del diritto sportivo.