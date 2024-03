Catania, UFFICIALE l'esonero di Lucarelli: è il secondo stagionale

Redazione CM

Catania Football Club comunica di aver interrotto il rapporto professionale con il responsabile tecnico della prima squadra Cristiano Lucarelli, con l’allenatore in seconda Richiard Vanigli, con il preparatore atletico Giuseppe Colombino e con l’allenatore dei portieri Pietro Spinosa.



Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella spiega: “In mattinata ho incontrato Cristiano e abbiamo parlato a lungo del momento del Catania confrontandoci sulle ragioni di un rendimento altalenante, deludente in campionato e positivo in Coppa Italia alla luce dell’accesso alla finale. Ho apprezzato moltissimo la sua franchezza e la sua onestà intellettuale ma abbiamo constatato congiuntamente che non sussistono i presupposti per affrontare insieme le prossime sfide. Abbraccio e ringrazio per l’impegno profuso il mister e tutti i componenti del suo gruppo di lavoro. Renderemo nota a breve la nuova composizione dello staff tecnico della prima squadra”.



KO DECISIVO - Decisiva la sconfitta per 2-5 contro l'Avellino. Lucarelli, che nel corso di questa stagione era stato già esonerato lo scorso 6 novembre dalla Ternana (con un bilancio di una vittoria, 3 pari e 9 sconfitte) ha collezionato complessivamente 8 successi, 5 pareggi e 8 sconfitte alla guida del Catania. La formazione siciliana, che ha vinto soltanto due delle ultime 11 partite ufficiali, occupa attualmente la quindicesima posizione nel girone C del campionato di Serie C, con 35 punti e appena 6 lunghezze di vantaggio sulla zona play-out.