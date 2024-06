Catania, UFFICIALE un colpo in chiave promozione

28 minuti fa



Colpo in chiave promozione per il Catania in Serie C, che ha annunciato un acquisto importante: "Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Carpani, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi alla nostra società dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2026".