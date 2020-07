Il Catania è di proprietà della Sigi, la Sport Investment Group Italia, che stamane si è aggiudicata l'asta indetta dalla sezione fallimentare del Tribunale di Catania. Si tratta di un passo fondamentale per salvare il club e la sua matricola 1170. Ora Sigi dovrà pagare gli stipendi arretrati e i debiti pregressi e procedere all'iscrizione del Catania alla Serie C. L'era di Antonino Pulvirenti, durata 16 anni, si chiuderà ufficialmente tra cinque giorni, data entro la quale dovrà essere sottoscritto il passaggio ufficiale delle quote. leri Gianluca Astorina ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore unico.