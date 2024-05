Catanzaro-Brescia: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Al 'Ceravolo', dentro o fuori valido per il turno preliminare deitra. I calabresi, che hanno chiuso in una miglior posizione di classifica il campionato, hanno a disposizione due risultati su tre per volare in semifinale. Rondinelle obbligate invece a vincere. Se al 90' Catanzaro-Brescia dovesse chiudersi in parità, si andrebbe ai tempi supplementari: se al 120' l'equilibrio non dovesse essere spezzato, a qualificarsi saranno appunto i calabresi.La vincente di Catanzaro-Brescia, nelle semifinali dei Playoff di B, affronterà la Cremonese.

Catanzaro-Brescia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale numero 252), nonché visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, o utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

Catanzaro-Brescia sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su cellulari e tablet, su NOW e su Sky Go.Sala; Olivieri, Miranda, Brighenti, Krajnc; Sounas, Pompetti, Verna, Stoppa; Iemmello, Donnarumma. All. Vivarini.Lezzerini; Jallow, Cistana, Adorni, Dickmann; Paghera, Bisoli, Besaggio; Bianchi, Galazzi; Moncini. All. Maran.