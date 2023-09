Domani si chiude la finestra di mercato per le squadre ammesse in Serie B e C a fine agosto. Molto attiva la Casertana che ha preso gli attaccanti Carretta (Sudtirol) e Curcio (Catanzaro), più l’esterno sinistro Anastasio (Monza, ex Pro Vercelli). Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, si aggiungono a Damian e Fabbri (Trento), Tavernelli (Cittadella, ex Triestina) e Toscano (Gubbio).