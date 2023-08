Fulignati 5,5



Veroli 5 (dall’80’ Oliveri sv.)



Brighenti 5



Scognamillo 5,5



Situm 6



Pontisso 6 (dall'80' Pompetti sv.)



Sounas 6 (dal 66'Verna 5,5)



Ghion 5,5



Vandeputte 6,5 - Il migliore tra le file dei calabresi, non solo per il gran gol segnato. Sembra aver un passo diverso. Si impegna tanto, sebbene nella ripresa si sia visto molto meno.



Brignola 6 (dal 65' D'Andrea 6)



Biasci 6 (dal 65' Curcio 5,5)



All. Vivarini 6,5