Catanzaro, plusvalenza da record!

Panos Katseris è pronto a salutare il Catanzaro e a trasferirsi al Lorient (in sinergia con il Bournemouth - i due club hanno la stessa proprietà) in Ligue 1. Come riportato da Sky Sport, nelle scorse ore il centrocampista greco ha chiuso gli ultimi dettagli con il club francese. Il calciatore partirà alla volta di Parigi nella giornata di domani. Un affare da 3 milioni di euro bonus inclusi, una plusvalenza record per il Catanzaro. Katseris saluta, dunque la squadra di Vivarini dopo un anno e mezzo con 33 presenze, 1 gol e 5 assist.