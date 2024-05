Catanzaro-Sampdoria: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

GUARDA CATANZARO-SAMPDORIA SU SKY

Entrambe certe di partecipare ai Playoff,si affrontano nella. Calabresi quinti e senza possibilità di agganciare la Cremonese quarta, ma nel contempo irraggiungibili da parte del Palermo sesto. I blucerchiati (settimi) hanno invece coronato la rimonta compiuta nella seconda parte della stagione entrando nella zona che vale l'accesso alla poule promozione e possono ancora insidiare i rosanero, ma devono guardarsi le spalle dal Brescia ottavo a -1.Catanzaro-Sampdoria sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale numero 253) nonchè scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: console PlayStation e XBox, il TIMVISION Box o dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.Catanzaro-Samp sarà disponibile inoltre in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app su telefonini e tablet, su NOW e su Sky Go.