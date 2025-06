Catanzaro, ufficiale: aquilani è il nuovo allenatore

La notizia era nell'aria da qualche giorno ormai, ma ora è diventata ufficiale. Il Catanzaro continua a sognare in grande e anche per la prossima stagione in Serie B ha scelto uno staff tecnico di primissimo piano. Il nuovo allenatore della formazione calabrese sarà Alberto Aquilani che in queste ore è stato annunciato come nuovo allenatore.L'ex centrocampista di Roma, Milan e Fiorentina fra le altre ha firmato un contratto della durata di due anni. Insieme a lui lo staff dovrebbe essere composto da Lorieri come preparatore dei portieri, Talotta come collaboratore tecnico e Besso preparatore per gli infortunati.

"US Catanzaro 1929 comunica di aver trovato l’accordo con Alberto Aquilani, cui sarà affidata la guida tecnica della prima squadra per le prossime due stagioni"