Catanzaro-Venezia: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il turno infrasettimanale di, valido per la, vede ilgiocarsi un'altra tappa dall'appassionante duello per il secondo posto col Como in casa delSe i calabresi sono già certi di un piazzamento Playoff e insidiano la Cremonese quarta, i lagunari sono impegnati nella rincorsa all'altra piazza che consentirebbe di ottenere la promozione diretta in Serie A e far compagnia ad un Parma ormai pronto a brindare.Catanzaro-Venezia andrà in scena mercoledì 1 maggio, alle ore 15, allo stadio 'Nicola Ceravolo' di Catanzaro.

Segui Catanzaro -Venezia in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Segui Catanzaro-Venezia in diretta su SKY

GUARDA SU SKY

Segui Catanzaro-Venezia in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Catanzaro-Venezia andrà in onda su Sky Sport (canale numero 252), mentre per vederla in tv utilizzando DAZN occorrerà scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile o in alternativa avvalersi del TIMVISION Box, di dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o di console PlayStation e XBox.

Catanzaro-Venezia, in diretta streaming, sarà invece visibile su NOW, Sky Go, sul sito di DAZN e scaricando l'app di DAZN su smartphone e tablet.Vivarini alle prese col rebus Brighenti, vittima di problemi muscolari, così come sono da valutare i vari Iemmello, Miranda e Stoppa. Veroli scalda i motori in difesa, mentre in attacco è pronta la conferma del tandem Ambrosino-Biasci. Vanoli privo dello squalificato Candela: maglia per Bjarkason. Gytkjaer e Pohjanpalo certezze in attacco, così come Busio e Tessmann a centrocampo.: Fulignati; Situm, Veroli, Antonini, Scognamillo; Sounas, Petriccione, Pontisso, Vandeputte; Ambrosino, Biasci.Vivarini.

: Joronen; Idzes, Altare, Svoboda; Zampano, Busio, Tessmann, Ellertsson, Bjarkason; Gytkjaer, Pohjanpalo.. Vanoli.