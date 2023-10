I numeri sono talmente impietosiche da soli non possono raffigurare in maniera precisa quanto la, dopo l’ennesima sconfitta in campionato ed un, rappresentano il punto più basso della storia recente di un club che, dal momento del passaggio di proprietà da Jean-Michel Aulas alla Eagles Football di, vive una quotidianità intrisa di problemi. Come se non fossero sufficienti quelli sul campo - 0 vittorie, 2 punti conquistati e 13 reti subite, con una partenza così 7 formazioni su 14 sono poi scese in Ligue 2 -e l’impossibilità di risolvere i guai ai quali Fabio Grosso sta cercando di porre rimedio.- Secondo quanto ricostruisce L’Equipe,, la commissione di controllo finanziario del calcio transalpino. Un’operazione che a più di qualcuno non è andata giù e che ora la FIFA vaglierà, alla ricerca di eventuali infrazioni sul delicato ed annoso tema delle multiproprietà, una realtà che nel calcio europeo sta prendendo sempre più piede.- L’ennesima problematica per la nuova gestione, costretto a rintuzzare le prime pesanti critiche per l’andamento disastroso de les Gones, la scelta tardiva di licenziare Laurent Blanc per affidarsi a Grosso e- sollevato da ogni ruolo all’interno del consiglio di amministrazione e vistosi privare del suo parcheggio al Groupama Stadium, di cui è stato il principale promotore -per questioni legati alla cessione e ha successivamente fatto esposto presso la giustizia ordinaria sentendosi diffamato da alcune dichiarazioni di Textor.- Ora una nuova grana in arrivo, in una situazione tecnica ed economica già molto seria per una formazione storica del calcio francese, che proprio Aulas aveva contribuito a diventare protagonista anche a livello europeo, in un periodo precedente all’avvento dei qatarioti alla guida del Paris Saint-Germain, grazie anche ad una politica di investimenti sul settore giovanile che ha permesso al Lione di mettere in vetrina una serie di talenti sconfinata (da Benzema a Tolisso, passando per Lacazette, Essien, Umtiti e molti altri ancora, fino ai più recenti casi di Barcola e Castello Lukeba) che ha permesso di rimanere competitivi sul piano sportivo e finanziariamente sostenibile. Sebbene l’ultima parentesi della gestione Aulas sia stata principalmente all’insegna di scelte poco illuminate,che avrebbe del clamoroso e, con due sconfitte in altrettante partite contro Brest e Reims ePrematuro ovviamente individuare oggi delle responsabilità da parte del tecnico italiano, costretto però a prendere coscienza da subito della situazione tossica e di estrema gravità venutasi a creare a livello ambientale. E il rischio, tutt’altro che peregrino, di ritrovarsi già da gennaio con un mercato, ultima disperata ancora di salvezza in questi casi, completamente paralizzato.