Intervistato da fcinter1908.it, l'ex centrocampista dell'Inter, Benoit Cauet, ha parlato del momento che sta attraversando la squadra nerazzurra.



Qual è la difficoltà più evidente che hai riscontrato nell'Inter?

"Fisicamente la squadra non è nel suo migliore momento. Il campionato è appena iniziato, ma le altre vanno veloce. L'Inter viaggia a ritmo ancora molto tranquillo e contro avversari tosti, con qualità importanti, non è riuscita ad alzare l'intensità".



Preoccupa anche l'aspetto psicologico.

"Inzaghi ha il dovere di intervenire sulla testa dei calciatori. Nell'ultima partita si è visto un sentimento di negatività, sembrava la squadra non volesse andare avanti e assumersi responsabilità in fase di possesso palla. Ripeto, l'allenatore ha il dovere di intervenire sulla mentalità della squadra: sono tutti grandi giocatori, hanno già vissuto momenti difficili e devono tornare a viaggiare con un altro passo. Ho visto poca aggressività e paura di giocare".