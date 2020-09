Franco Causio, ex attaccante della Juve, crede che l'Inter abbia colmato il gap con la Juventus: "I nerazzurri hanno la rosa migliore - dichiara a Radio Kiss Kiss -. Se poi prende anche Kante l'organico di Conte diventa davvero importante. Scudetto? Inter e Juventus restano le squadre più forti e competitive, ma a mio parere sarà un campionato più equilibrato rispetto a quello dello scorso anno. Juve? non mi ha convinto, le scelte di Andrea Pirlo, in particolare, non si sono rivelate giuste. Penso ad esempio a Cuadrado. Perché schierarlo a sinistra quando lui fa la differenza a destra? Sto vedendo un ottimo Napoli. Gennaro Gattuso, a mio avviso, sta facendo un ottimo lavoro".